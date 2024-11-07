Отвращение и «показуха»: что скрывается за мимикой Дональда и Мелании Трамп

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, что означает, что его жена — Мелания Трамп — после инаугурации снова станет первой леди. Тем не менее журналисты отмечают, что ее эмоции выглядят сдержанными, что особенно стало очевидно после неестественной улыбки, которую она продемонстрировала во время речи Трампа перед его сторонниками, сообщает Общественное Телевидение России .

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко рассказал, о чем еще сигнализируют жесты Дональда и Мелании.

Специалист признался, что уже достаточно давно наблюдает за поведением этой пары. Еще в 2017 году, когда Трамп занимал пост президента США, было очевидно, что его жена испытывает тягость от этих отношений.

Анищенко вспомнил, что на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году присутствовал момент, который раскрыл их настоящие отношения. Когда он обратился к Мелании, она улыбалась, но стоило ему отвернуться, как на ее лице появлялось выражение отвращения. Более того, когда Дональд отстранялся, у него начиналась стрессовая реакция: он покачивался и смотрел вниз. Кроме того, его губы были поджаты и растянуты, что также позволило сделать выводы о его состоянии, отметил эксперт.

Согласно мнению специалиста, теплоты в их отношениях уже давным-давно нет. Тем не менее во время выступления республиканца перед его сторонниками, Мелания Трамп «держалась получше», подчеркнул Анищенко. Однако именно супруг больше проявлялся.

«Он (Трамп-ред.) постоянно хватал ее за руку и при этом не смотрел на нее. Все-таки, когда мы в хороших отношениях и касаемся близкого, любимого человека, то мы смотрим в глаза. А он даже голову на нее не поворачивает, тело к ней не разворачивалось. Он к ней не ассоциируется», — добавил профайлер.

Он также отметил неестественную улыбку будущей первой леди. В течение выступления Трампа она постоянно держалась на расстоянии от мужа, а республиканец проявлял неохоту в общении с Меланией.

«Интересный момент, когда он ее целует после слов, что она книгу написала. Когда он разворачивается после поцелуя, его лицо перекошено, там то ли презрение, то ли гнев. Очень похоже на мимику, которая была во время инаугурации (прим. ред. — 2017 года). Нет удовольствия от поцелуя с любимой женой. И он губы облизывает после поцелуя с ней, то есть такая сильно стрессовая реакция», — подметил Анищенко.

После объятий с супругой Трамп опустил взгляд, продолжил эксперт, что свидетельствует о том, что жена будущего президента США ассоциирована с нересурсным состоянием. А на лице Мелании после поцелуя вновь появилась натянутая улыбка, что указывает на «показуху», заключил профайлер.