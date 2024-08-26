Ответственность за чувства: психолог дал советы по сохранению отношений

Психолог об отношениях: нужно смириться, что вам никто ничего не должен

Портал «Узнай.ру» узнал у психолога Татьяны Васильковой, как сохранить надолго супружеские или романтические отношения. По ее словам, есть три основных совета.

«Надо относиться к партнеру как к постороннему. Это не значит, что мы должны игнорировать свою вторую половинку. Речь идет о том, что нужно смириться с тем, что нам никто ничего не должен. Когда мы гуляем по улице и встречаем незнакомцев, мы же не ждем от них каких-либо действий», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что вступив в брак, люди часто пересекают границы и начинают что-то друг от друга требовать. На самом деле каждый человек имеет право на собственные интересы и приоритеты.

Стоит следить за собой и своим поведением.

Психолог отметила, что важно постоянно задавать себе вопрос: что я делаю для укрепления отношений? Не разрушают ли их мои претензии и обиды?

И, наконец, человек должен нести ответственность за собственные чувства, одновременно внимательно относясь к себе, заключила Василькова.