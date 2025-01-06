Ответила хейтерам: Бородина раскрыла заработок своего бойфренда Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина в ответ хейтерам, которые считают ее жениха Николая Сердюкова альфонсом, раскрыла его заработок, сообщает «Стархит» .

Она подчеркнула, что Сердюков — самостоятельный мужчина. Он получает достаточно.

«Коля зарабатывает 2-3 миллиона в месяц. Это мало? Нет, это больше, чем 90% россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — сказала Бородина.

Подруги телеведущей уточнили, что доходы мужчины просто кажутся невысокими из-за хороших гонораров Бородиной.

Роман Бородиной и Сердюкова начался на ТВ-проекте «Последний герой». В то время зрители подметили многозначительные взгляды, которые они бросали друг на друга.

И сейчас на влюбленных периодически обрушиваются волны хейта. Некоторые поклонники считают роман пары очень стремительным, а другим не нравится проявление чувств на публике.