Ответила хейтерам: Бородина раскрыла заработок своего бойфренда Сердюкова
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Телеведущая Ксения Бородина в ответ хейтерам, которые считают ее жениха Николая Сердюкова альфонсом, раскрыла его заработок, сообщает «Стархит».
Она подчеркнула, что Сердюков — самостоятельный мужчина. Он получает достаточно.
«Коля зарабатывает 2-3 миллиона в месяц. Это мало? Нет, это больше, чем 90% россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — сказала Бородина.
Подруги телеведущей уточнили, что доходы мужчины просто кажутся невысокими из-за хороших гонораров Бородиной.
Роман Бородиной и Сердюкова начался на ТВ-проекте «Последний герой». В то время зрители подметили многозначительные взгляды, которые они бросали друг на друга.
И сейчас на влюбленных периодически обрушиваются волны хейта. Некоторые поклонники считают роман пары очень стремительным, а другим не нравится проявление чувств на публике.