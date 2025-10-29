Оценку эффективности работы администрации округа обсудили в Ступине

Оценку эффективности работы администрации округа за 9 месяцев текущего года и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсудили на еженедельном оперативном совещании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совещание прошло под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских

По итогам 9 месяцев текущего года округ занял 14 место среди 51 муниципального образования Московской области. Из 12 показателей семь находятся в «зеленой» зоне, четыре — в «желтой» и один — в «красной».

Рассмотрены дорожные карты для достижения целевых значений и обеспечения положительной динамики показателей.

В округе — 276 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов и приемных родителей. При достижении 18 лет 131 ребенку гарантировано предоставление жилого помещения.

Обеспечение жильем детей-сирот в Подмосковье ведется по двум вариантам. Первый — жилищный сертификат. Документ дает возможность не просто получить жилье, а самому выбрать подходящую квартиру в любом муниципалитете Московской области, с учетом места обучения, проживания родственников, и сразу оформить жилье в собственность. Второй — получение жилья, которое приобретает для молодого человека администрация округа, по договору спецнайма.

«В этом году жильем обеспечены 17 юношей и девушек. Квартиры приобретены в домах, расположенных в районах с развитой инфраструктурой. В квартирах выполнен ремонт, они готовы к заселению и комфортному проживанию ребят», — доложила Ирина Носова, начальник окружного управления № 13 Минсоцразвития региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.