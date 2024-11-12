Отряд «Раменское» под собрал очередную машину гуманитарной помощи

Продукты питания, медикаменты, одежда и техника — перед каждым выездом должно быть более 50 позиций в списке, которые необходимо разложить по коробкам и доставить бойцам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Волонтеры добровольческого отряда «Раменское» объединились более двух лет назад, с того момента, как была объявлена мобилизация.Тогда супруг Маргариты также отправился в зону проведения СВО. По прошествии трех суток, она начала раздавать гуманитарную помощь, в этом ей помогли друзья и знакомые.

Отряд насчитывает более 1300 человек на данный момент. Как говорит Маргарита, людей, которые проявляют интерес, гораздо больше. В среднем, на очередной сбор гуманитарной помощи требуется не более 2 недель.

«Сплотились мы очень хорошо, у нас появилась такая утвержденная команда тех людей, которые днем и ночью что-то мониторят, всегда готовы привезти, отвезти, всегда на погрузку приходят, то есть у нас отличная команда уже есть», — рассказала Маргарита Удалова про свою команду.

Она считает, что понять, какие именно предметы и в каком количестве необходимы военнослужащим, можно только при личном общении. Это помогает повысить боевой дух ребят, что заставляет Маргариту в очередной раз садиться за руль «Мурзика».

«Было очень много случаев, когда вещи, которые мы привозили, спасали жизни. Выездов было так много, что я уже со счета сбилась, а на границе меня уже все знают», — поделилась руководитель отряда «Раменское».

Ее путь лежит к бойцам в одиночку. А тем временем отряд «Раменское» продолжает свою работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.