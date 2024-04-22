сегодня в 17:21

Отряд юнармейцев из Люберец стал призером областной военно-патриотической игры

В мытищинской школе имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова провели открытую военно-патриотическую игру «Юнармейская искорка» среди юнармейских отрядов Московской области, посвященная 79-й годовщине Великой Победы. На кубок приехало 64 команды из различных городов Московской области. Игры проходили в двух возрастных категориях: 10-12 лет и 13-14 лет.

«По итогам соревнований в старшей возрастной группе наш отряд «Миротворцы-1» занял второе место. Поздравляем ребят! Вы — настоящие патриоты, гордимся, так держать», — отметил Волков.

Он пояснил, что ребята успешно прошли 10 конкурсов: «Смотр строя и песни», «Полоса препятствий», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Воинские звания ВС РФ», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Связь», «Международные сигналы «Земля-Воздух», «Огневая подготовка», «От героев былых времен», «Одеть бойца спецназа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.