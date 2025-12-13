Отреставрирован храм Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках

В настоящее время все реставрационные работы окончены на знаменитом памятнике архитектуры Москвы — церкви Успения Пресвятой Богородицы, расположенной в районе Вешняки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

История этого шатрового храма из белого камня, возвышающегося в восточной части Москвы, берет свое начало почти четыре столетия назад: он был воздвигнут боярином Федором Шереметевым в период с 1644 по 1646 год. Впоследствии постройка претерпела изменения, ее увенчали шпилем и пристроили колокольню. В целом, за свою богатую историю церковь неоднократно подвергалась реконструкциям и обновлениям.

Необходимость реставрации была обусловлена тем, что со временем храм начал постепенно давать осадку, что создавало угрозу его разрушения.

По этой причине первоочередной задачей стало укрепление фундамента, в который был введен специальный укрепляющий состав, заполнивший собой трещины и пустоты. Достоинство этого способа реставрации заключается в отсутствии надобности в крупномасштабных земляных работах. Потребовались лишь небольшие отверстия, а результатом стало более прочное и долговечное основание сооружения.

Также специалисты-реставраторы укрепили кирпичную кладку, выполнили заделку трещин и воссоздали утраченные каменные и деревянные элементы фасада храма. Значительная работа была выполнена внутри церкви, где привели в порядок кладку подвального помещения, включая своды Монье.

На втором ярусе была проведена реставрация монументальной живописи XIX века — удалось восстановить изображения святых и библейские сцены.

В процессе реставрационных работ было сделано несколько интересных находок. В частности, при удалении слоев краски были обнаружены фрагменты окраски разных исторических периодов. Это позволило определить изначальный оттенок стен — охра с золотистым отливом.

Еще один сюрприз ожидал реставраторов под напольным покрытием первого этажа: кирпич с оттиском «Patent». Оказалось, что он был изготовлен на фабрике купца Николая Петровича Горизонтова, располагавшейся в окрестностях города Боровичи Новгородской губернии.

В верхнем приделе храма — в предалтарной части и в алтаре — реставраторы смогли обнаружить и аккуратно законсервировать аутентичную живопись «под мрамор», выполненную в конце XIX — начале XX века.

