Отремонтированный за 40 млн евро газопровод Balticconnector начал работать

Ремонтные работы газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией завершили своевременно, объект запустили в работу согласно плану, сообщает ТАСС со ссылкой на Yle.

Газопровод Balticconnector ввели в эксплуатацию 22 апреля. На ремонт объекта потратили около 40 млн евро. Перед запуском трубопровода эксперты протестировали его соответствующими испытаниями и убедились в надежности труб.

Работу Balticconnector приостановили 8 октября 2023 года из-за утечки, причиной которой, по предварительным данным, стало внешнее воздействие.

Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу из России в Китай выросли на 13% в сравнении с 2023 годом. РФ находится на втором месте по стоимости поставок в КНР.