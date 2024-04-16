Отраслевые специалисты подмосковного Минсельхозпрода посетили ферму в Серпухове

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели проверку о соответствии деятельности хозяйства требованиям, предъявляемым к племенному животноводству на «Экоферме Заречье» в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Экоферма Заречье» является единственным племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в Московской области. В настоящее время в хозяйстве содержится 477 голов, включая 216 коров и 3 быка-производителя. Животные на ферме отличаются высоким ростом и хорошо развитой мускулатурой. Молодняк в хозяйстве пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2023 году хозяйство реализовало 148 коров класса элита-рекорд и элита в хозяйства Красноярского края, Республики Хакасия и Мордовии. Кроме того, имеется опыт реализации племенного молодняка на экспорт», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Селекционно-племенная работа в хозяйстве направлена на повышение живой массы, привесов молодняка и улучшение экстерьера.

Летом поголовье выпасается на культурных пастбищах, а зимой содержится на специально оборудованных выгульных площадках.

«Экоферма Заречье» ведет зоотехнический и племенной учет в строгом соответствии с нормами и правилами племенного животноводства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье.

Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.