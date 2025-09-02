Отраслевой конкурс откроет новые карьерные возможности на МНПЗ

Этапы состязаний объединили работников нефтяной отрасли всей страны. Конкурс нацелен на повышение престижа рабочих профессий.

Всего в испытаниях приняли участие более 1 тыс. человек. Проверку профессиональных знаний и навыков проходили представители самых востребованных в отрасли специальностей ведущих российских промышленных компаний.

Участники выполняли задания и кейсы по управлению оборудованием и знанию норм производственной безопасности. Теоретические и практические этапы состоялись на современном учебном полигоне МНПЗ с применением 3D-динамических моделей, тренажеров виртуальной реальности, копий производственных установок. Навыки работы с передовыми технологиями нефтепереработки, инструментами контроля качества продукции, знания техники безопасности проверили эксперты.

По итогам конкурса награждены свыше 140 победителей и призеров. Молодые специалисты и опытные профессионалы Московского НПЗ получили награды во всех номинациях по направлению нефтепереработки. Лучшие участники войдут в кадровый резерв предприятия.

«Конкурсы «Лучший по профессии» мы проводим уже много лет — и именно для специалистов рабочих профессий, которые вносят ключевой вклад в развитие отрасли. Победа в конкурсе очень престижна, наши сотрудники на протяжении многих месяцев готовятся к нему, оттачивая свои навыки. Важно, что конкурс для рабочих профессий нефтепереработки стал общеотраслевым — в нем принимают участие и наши сотрудники, и специалисты предприятий наших партнеров. Мы продолжим развитие конкурса как одного из крупнейших соревнований по профессиональному мастерству в российской промышленности. Такие проекты повышают престижность рабочих профессий, которые сегодня очень востребованы и в нашей отрасли, и в отечественной экономике в целом», - уточнил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Поддержка и развитие сотрудников – один из главных приоритетов «Газпром нефти». Компания обеспечивает безопасные и комфортные условия труда, возможности для обучения, укрепления здоровья и занятий спортом. Благодаря масштабной модернизации Московский НПЗ всегда предлагает широкий спектр престижных вакансий на высокотехнологичных рабочих местах.

«Работники Московского НПЗ мастерски выполнили испытания конкурса «Лучший по профессии». Для того чтобы добиться успеха в профессиональном плане и быть примером в отрасли, на нашем предприятии созданы все условия: современное оборудование, высокие технологии, развитая инфраструктура. Конкурс профессионального мастерства помогает нам выявить наиболее подготовленных, мотивированных работников, которые нацелены на личное развитие и готовы вносить вклад в наше предприятие. Именно из таких талантливых сотрудников формируется кадровый резерв. Их профессиональный уровень напрямую влияет на безопасность, экологичность и эффективность работы. Мы рады поделиться опытом и энергией с теми, кто хочет строить свою успешную карьеру на Московском НПЗ», - резюмировал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.