Еще один автомобиль гуманитарной помощи отправили из Серпухова в зону СВО

Партию гуманитарного груза, которую собрали при содействии Серпуховского благочиния, общественной организации «Русич», местного отделения партии «Единая Россия», отправили в зону СВО, сообщили в администрации городского округа Серпухов.

Для бойцов собрали предметы личной гигиены, одежду, продукты питания. Часть груза собрана по просьбам защитников России. В составе груза есть и стройматериалы.

В партии гумпомощи — вещи и продукты, которые жители принесли в мобильный пункт сбора гуманитарной помощи. Брендированный автомобиль работал в различных точках городского округа.

Фура из Серпухова направилась в Херсонскую область. Груз будет сопровождать действующий участник СВО Александр, житель посёлка Пролетарский. Перед отъездом совершили молебен для помощи и укрепления сил наших воинов в зоне СВО. После Божественной литургии иерей Дионисий Коськин освятил груз.

Собранная гуманитарная помощь — еще один шаг к приближению Победы. Это общая заслуга всех неравнодушных жителей нашего округа, которые оказывают всестороннюю помощь защитникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев. 12.04.24

