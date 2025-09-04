сегодня в 18:55

Отопительный сезон в Кузбассе стартует раньше срока

Руководители сразу двух территорий Кузбасса рассказали о старте отопительного сезона, передает « Сiбдепо».

Как рассказал глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин, тепло в школы и детские сады начнут включать уже в пятницу, 5 сентября.

«Первой тепло получит Кузедеевская школа-интернат — уже 5 сентября в здание будет подано отопление. Еще в 18 образовательных учреждениях округа тепло появится с 8 сентября», — уточнил он.

Также с 8 сентября возобновится подача тепла в школы Гурьевского муниципального округа. Наполнение систем отопления, пояснил глава Станислав Черданцев, стартует с котельных школ № 4 и № 5 в Гурьевске.