Отношения развиваются: губернатор Петербурга встретился с главой Туркменистана

«Петербург сотрудничает с Туркменистаном в самых разных сферах, наши отношения динамично развиваются. Хочу особо поблагодарить наших туркменских партнеров за бережное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда, за заботу о ветеранах», — сказал Беглов.

По его словам, стороны объединяют эти ценности, и в Ашхабаде в ближайшее время появится памятник «Дружба» в знак благодарности туркменскому народу за помощь жителям блокадного Ленинграда.

В последние годы Туркменистан и Северная столица развивают сотрудничество в различных важных сферах: они совместно строят дороги на юге Ашхабада, вместе работают в промышленной сфере и реализуют проекты в сфере культуры и образования.