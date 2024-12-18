Отнестись с осторожностью: в Кузбассе просят не охотиться на гусей с Искитимки

По его словам, к идее пожарить гуся на ужин следует отнестись осторожно, хотя теоретически это возможно.

В этом году на Икситимке остались зимовать трое домашних гусей, они с разницей в несколько месяцев присоединились к диким городским утком. Птицы сразу приобрели популярность среди местных жителей: их фотографируют, кормят и пытаются погладить.

Однако, по словам экспертов, гусям грозят очень серьезные опасности: морозы, охотники-любители и бродячие собаки. При этом их нельзя забрать домой или в приют, так как, по закону, они считаются чьим-то имуществом.

Кроме того, использовать их в пищу может быть небезопасно для здоровья человека: за время проживания в диких условиях они могли получить какую-нибудь инфекцию.