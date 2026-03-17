Отмечали гендер-пати: сильный взрыв напугал жителей одного из районов Москвы

Сильный взрыв напугал жителей одного из районов Москвы. Выяснилось, что причиной стала гендер-пати будущих родителей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в столичном районе Раменки. Громкий хлопок не на шутку перепугал жителей, которые начали спрашивать в домовых чатах причину хлопка.

По словам местных жителей, от мощного хлопка почти глухая бабушка в панике подскочила, а собаки под столом трясутся от страха.

Во время бурных обсуждений инцидента в небо стало подниматься облако голубого дыма. Оказалось, что на районе празднуют гендер-пати. При этом местные жители не оценили громкий перформанс будущих родителей.

