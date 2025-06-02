Отлов и приманки: гигантские слизни летом 2025 года атакуют участки москвичей
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В Москве возможно начало нашествия гигантских испанских слизней. Доцент института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев рассказал, как защитить участок от вредителей, сообщает «Вечерняя Москва».
Как отмечают ученые, если погода в столице будет теплой и влажной, брюхоногие появятся в городе уже во второй половине июня. Если температура будет ниже, слизни начнут размножаться к середине июля.
«Вредитель отличается каннибализмом и быстрым набором биомассы, легко адаптируется и может стать проблемой для эндемичных видов. Для человека прямой опасности от него нет — испанские слизни не кусаются, не ядовиты, тем не менее после контакта с ними надо хорошо мыть руки, так как есть риск заражения гельминтами», — заявил Пинаев.
Эксперт добавил, что вредители встречаются в каждом московском парке. Бороться со слизнями на собственных участках можно химическим и механическим способом. Рассказывать подробнее о первом типе специалист не стал, так как применение может быть опасно для человека, животных и растений на участке.
Среди механических способов борьбы Пинаев рекомендовал благоустройство загородного участка, уборку хлама и тенистых мест, наиболее благоприятных для слизней. Своевременное скашивание травы поможет улучшить обзор и бороться еще и со змеями. Затем вредителей необходимо собирать и утилизировать. Трогать их лучше не голыми руками, а для уничтожения можно воспользоваться огнем или водой.
Можно использовать приманки, например, на грядку положить доску, а под ней банку с водой, туда днем будут прятаться слизни, и их можно будет собрать руками. В ночное время вредители активны, в качестве приманки подойдет раздавленная особь.