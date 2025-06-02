Отлов и приманки: гигантские слизни летом 2025 года атакуют участки москвичей

Как отмечают ученые, если погода в столице будет теплой и влажной, брюхоногие появятся в городе уже во второй половине июня. Если температура будет ниже, слизни начнут размножаться к середине июля.

«Вредитель отличается каннибализмом и быстрым набором биомассы, легко адаптируется и может стать проблемой для эндемичных видов. Для человека прямой опасности от него нет — испанские слизни не кусаются, не ядовиты, тем не менее после контакта с ними надо хорошо мыть руки, так как есть риск заражения гельминтами», — заявил Пинаев.

Эксперт добавил, что вредители встречаются в каждом московском парке. Бороться со слизнями на собственных участках можно химическим и механическим способом. Рассказывать подробнее о первом типе специалист не стал, так как применение может быть опасно для человека, животных и растений на участке.

Среди механических способов борьбы Пинаев рекомендовал благоустройство загородного участка, уборку хлама и тенистых мест, наиболее благоприятных для слизней. Своевременное скашивание травы поможет улучшить обзор и бороться еще и со змеями. Затем вредителей необходимо собирать и утилизировать. Трогать их лучше не голыми руками, а для уничтожения можно воспользоваться огнем или водой.

Можно использовать приманки, например, на грядку положить доску, а под ней банку с водой, туда днем будут прятаться слизни, и их можно будет собрать руками. В ночное время вредители активны, в качестве приманки подойдет раздавленная особь.