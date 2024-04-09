Отличники «Тотального диктанта» получат NFT-дипломы

В этом году «Тотальному диктанту» исполняется 20 лет, и организаторы решили сделать его особенным. На платформе «VK Видео» с 27 марта по 17 апреля проходят онлайн-занятия школы «Тотального диктанта», которые проводит научный сотрудник Института им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов, сообщили в пресс-службе соцсети.

Все уроки будут доступны в записи, чтобы пользователи могли изучить материалы и подготовиться к самому диктанту.

В день проведения «Тотального диктанта», 20 апреля, на платформе «VK Видео» состоится 17-часовой марафон. Во время него участники смогут написать диктант онлайн и одновременно наблюдать за трансляцией из разных городов, где состоятся акции с участием известных гостей. Среди них будут писатели Андрей Геласимов и Анна Матвеева, а также комик Евгений Чебатков.

Один из самых интересных моментов нынешнего «Тотального диктанта» — возможность получить NFT-дипломы. Те, кто напишет диктант на отлично, смогут стать обладателями уникальных цифровых дипломов, которые можно будет выставить на витрину токенов в своем профиле.

«Тотальный диктант» — это не только письменный экзамен, но и возможность поучаствовать в тематическом вызове, объявленном сервисом «Шаги». С 1 по 20 апреля все желающие могут принять вызов и пройти 200 тыс. шагов. Участники, которые справятся с заданием, получат юбилейную виртуальную награду от «Шагов».

Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» можно будет с 10 апреля. Принять участие в нем могут не только россияне, но и жители других стран.