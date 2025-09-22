Отличить подлог от правды: эксперт рассказал о защите от мошенников

Администратор базы данных компании Glolime Владислав Рязанов заявил, что ключевым фактором защиты от мошенников в России стала комплексная проверка признаков безопасности. Официальные письма должны приходить только на электронную почту и номера телефонов, указанные в личном кабинете, сообщает АБН24 .

«Это важный ориентир, однако он не является абсолютной гарантией безопасности, поскольку злоумышленники могут попытаться получить доступ к этим каналам через взлом аккаунта», — сказал эксперт.

По его словам, стоит проверять адреса отправителей. Настоящие уведомления от «Госуслуг» отправляются исключительно с доменного имени gosuslugi.ru или других доменов, принадлежащих государственным органам. Следует быть бдительным, поскольку злоумышленники могут использовать похожие написания доменов.

В целях повышения безопасности он также порекомендовал посещать сайт «Госуслуг» напрямую через официальный адрес в браузере, избегая перехода по ссылкам, полученным в электронных письмах или SMS-сообщениях. Это существенно снижает вероятность стать жертвой фишинговой атаки.

