Открытый урок по гражданской обороне прошел в Жуковской школе

В рамках подготовки учащихся к возможным чрезвычайным ситуациям сотрудники управления безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны администрации Жуковского посетили школу №9 и провели серию практических занятий для учеников старших классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия включали обучение основным правилам действий в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Ученикам напомнили порядок эвакуации из зданий, приемы оказания первой помощи пострадавшим и способы защиты от вредных факторов окружающей среды.

На практическом этапе урока учащиеся могли самостоятельно попробовать надеть противогаз, проверить герметичность костюма химической защиты и отработать алгоритм действий при получении сигнала тревоги.

Специалисты особо отметили важность своевременного реагирования на сигналы оповещения и умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях.

Подобные мероприятия помогают школьникам лучше подготовиться к различным жизненным обстоятельствам, формируют чувство ответственности и повышают уровень готовности к решению сложных вопросов. По мнению организаторов, подобная практика способствует развитию грамотного отношения к собственной безопасности и снижению риска несчастных случаев.

Занятия планируется проводить и дальше во всех школах города, охватывая больше школьников и обеспечивая комплексную подготовку молодого поколения к любым непредвиденным ситуациям.

