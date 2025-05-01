Открытый урок для учеников школы № 8 Люберец провели в фонде «Домашний очаг»

Ученики школы № 8 городского округа Люберцы побывали в благотворительном фонде «Домашний очаг» на открытом уроке, посвященном Великой Отечественной войне. Об этом сообщила руководитель фонда Марина Исаева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Более 20 ребят из школы № 8 городского округа Люберцы посетили фонд „Домашний очаг“, где для них организовали открытый урок, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наши волонтеры рассказали детям, как плетутся маскировочные сети, и предложили попробовать сделать нашлемник — важный элемент снаряжения», — отметила Марина Исаева.

Она добавила, что собранные вещи в составе гуманитарного груза вскоре отправятся в зону СВО, где сейчас служат и отцы некоторых из этих ребят.

«Такое воспитание исторической памяти очень важно — нужно передавать знания и примеры из поколения в поколение, показывая единство народа перед общим врагом, которого мы обязательно победим. Это помогает формировать патриотизм и гордость за подвиги наших предков, а также поддерживать тех, кто сегодня защищает нашу Родину», — подытожила Исаева.

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