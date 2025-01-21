Открытый каток на стадионе «Энергия» в Шатуре возобновляет работу во вторник

Открытый каток на стадионе «Энергия» в Шатуре вновь ждет любителей и профессионалов. По сообщению шатурской спортивной школы, каток будет готов принять посетителей с 17:00 вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время здесь уже идет заливка льда и подготовка к открытию. Во вторник вечером здесь уже начнет работу прокат коньков в подтрибунном помещении стадиона, что обрадует тех, у кого нет своего инвентаря. Организаторы обещают, что условия для катания будут комфортными.

Несмотря на бесснежную погоду и потепление в Подмосковье, несколько морозных дней позволили создать ледовое покрытие.

«Приглашаем всех на каток и ждем позитивных откликов от посетителей, ведь катание на коньках — это не только замечательный способ провести время на свежем воздухе, но и отличная возможность поддержать физическую активность в зимний период», — прокомментировали в спортшколе.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.