Открытый диктант по немецкому языку пройдет с 16 по 28 февраля

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» — открытый диктант по немецкому языку с целью популяризации культуры и истории немцев России и развития культуры грамотного письма на немецком языке пройдет с 16 по 28 февраля, сообщает пресс-служба организаторов.

Акция приурочена к Международному Дню родного языка. Организаторами акции являются Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры» и Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной Российско-немецкий дом».

Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 году среди учащихся Томской области. В 2015 году было принято решение сделать акцию всероссийской.

В 2025 году диктант написали — 36 377 человек (из них 30 544 на очных площадках и 5 833 онлайн). География проекта продолжает расширяться, в том числе за счет участников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

февраля в онлайн и офлайн форматах. К участию в акции приглашаются учащиеся 3–5-х, 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, участники клубов по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев «Hallo Nachbarn! Neu» («Привет соседи! Новый»), клубов любителей немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев, заинтересованные в проведении мероприятия, а также все желающие проверить свои языковые компетенции.

Продолжительность диктанта составляет приблизительно 40 минут. Тексты для диктанта, их объем и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для 3–5-х, 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов общеобразовательных учебных заведений и подходят для написания диктантов в начинающих и продолжающих группах изучения немецкого языка. Тексты соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1.

После проведения диктанта организации-участники осуществляют самостоятельно проверку работ и заполняют итоги диктанта на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru (в личном кабинете).

Актуальная информация о проведении Акции в 2026 году размещена на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru.