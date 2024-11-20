Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 18:44

Открытый диалог с бизнесом пройдет в Волоколамске 28 ноября

По инициативе общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волоколамском городском округе в следующий четверг состоится мероприятие «Открытый диалог с бизнесом» , сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Совместно с представителями ИФНС, центром содействия строительству региона, министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, торгово-промышленной палатой Московской области, ресурсоснабжающих предприятий округа обсудили вопросы изменения в налоговом законодательстве 2025 года, получения разрешений на строительство, подключения объектов бизнеса к сетям, меры поддержки для промышленных предприятий.

В рамках встречи предприниматели получат ответы на все важные вопросы.

Начало: 28 ноября в 12:00.

Адрес проведения: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, зал заседаний (1 этаж).

Для участия в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.