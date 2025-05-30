Открытые бассейны заработают в столице с 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве»

С 30 мая открывается предварительное бронирование мест в зонах отдыха у воды. В рамках проекта «Лето в Москве» с наступлением первого летнего дня на площадках фестиваля «Московские сезоны» и в парках города начнут работать бассейны под открытым небом. Ряд из них оборудован дополнительными детскими чашами, сообщает «Царьград» .

В городе будет доступно для посещения свыше 30 мест для купания и отдыха. Известно, что 14 из них будут располагаться на территориях 12 парков — «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», парк 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Фили», Серебряный бор, Измайловский парк, парк им. Юрия Лужкова, а с начала июля к ним присоединятся парки «Кузьминки» и «Москворецкий».

Кроме того, зоны отдыха у воды организованы на 12 фестивальных площадках «Московские сезоны», расположенных в районах: Южное Медведково, Вешняки, Гольяново, Свиблово, Некрасовка, Марьино, Братеево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Куркино, Коптево и Крюково.

Поплавать можно также на Северном речном вокзале, в парке развлечений «Остров мечты», а еще в спортивных комплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».

Зарезервировать время для посещения бассейнов на фестивальных площадках и в большинстве парков можно через портал mos.ru. Посетителям будут доступны шезлонги, зонты, раздевалки, туалеты и душевые. Кроме того, будут организованы пункты аренды полотенец, а также бары, предлагающие напитки и закуски.

Безопасность отдыхающих обеспечивается современной системой водоподготовки. Вода подвергается многоступенчатой фильтрации и очистке, а еще подогревается. Качество воды контролируется в лабораторных условиях, а после каждого сеанса проводится круглосуточное обслуживание.