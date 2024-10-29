Открытость и честность: как наладить отношения с руководством на новой работе

Переход на новое место работы зачастую связан с волнением. И одним из важнейших аспектов успешной адаптации на новом месте является налаживание доверительных отношений с руководством, сообщила РИАМО старший консультант кадровой компании UTEAM Светлана Антонян.

«Старайтесь своевременно сообщать руководителю о возникающих проблемах и задавать вопросы, когда они появляются. Ваша открытость и честность не останутся незамеченными, — отметила Антонян.

По ее словам, важно регулярно информировать руководство о промежуточных результатах проектов и достигнутых рабочих успехах. Это продемонстрирует самостоятельность и ответственность сотрудника.

Она также посоветовала продемонстрировать инициативу и желание развиваться. Можно предлагать идеи по улучшению процессов или участию в новых проектах. Это не только подчеркнет активную позицию, но и поможет установить доверие.

«Чем быстрее вы наладите доверительные связи, тем успешнее пройдет ваша адаптация и работа в команде. Помните, что каждый руководитель уникален и подход к построению отношений может варьироваться в зависимости от ситуации. Однако эти основные советы всегда будут актуальны», — заключила эксперт.