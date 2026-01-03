Открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада ликвидировали
Открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада в Подмосковье ликвидировали в 07:00. В 05:24 пожар локализовали на трех тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание тушат 82 человека. Задействованы 28 единиц техники.
О пожаре пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила в 03:58. Возгорание идет на рынке по 1-ой Рыбной улице.
По предварительной информации, никто не пострадал. Ликвидация пожара осложняется высокой пожарной загрузкой.
