Открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада ликвидировали

Открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада в Подмосковье ликвидировали в 07:00. В 05:24 пожар локализовали на трех тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.