Открытки вместо адресатов попали в макулатуру: люди обвинили «Почту России»

Сотни пропавших на почте открыток нашли в букинистическом магазине в Москве

Сотни россиян, занимающихся посткроссингом (обмен почтовыми открытками), столкнулись с пропажей отправлений этой осенью. Открытки случайно нашли в неожиданном месте, сообщает Baza .

Целая коллекция открыток с пожеланиями была обнаружена в московском букинистическом магазине, торгующем макулатурой. При этом никаких нарушений в оформлении не было, поэтому непонятно, как они оказались на прилавке.

Активистам пришлось опубликовать все найденные экземпляры, чтобы люди узнали о судьбе своих отправлений. Посткроссеры подозревают, что открытки могли потерять или намеренно пустить на перепродажу работники «Почты России».

В пресс-службе почтового оператора заявили, что служба безопасности вместе с правоохранителями уже проводит проверку.

