Открытка или письмо: учитель рассказал о новогодних подарках от учеников
Заслуженный учитель России, преподаватель истории Александр Снегуров заявил, что самым приятным подарком для учеников будет что-то индивидуальное: например, открытка или письмо, сообщает RT.
«Сейчас перешли к практике подарков от класса, но я с этим наполовину согласен, поскольку для педагогов все-таки ценнее подарок от семьи, от ученика», — сказал учитель.
По его словам, самые трогательные презенты — это искренние вещи: письма от руки, самодельные конверты, поделки или рисунки.
Например, дети могут сделать какую-то композицию с использованием еловых веточек или искусственных шариков. Приятно учителю получить книгу, приглашение на концерт или спектакль, набор фотографий.
Вполне допустимы, по мнению учителя, конфеты или торт, который он может потом разделить с детьми.
