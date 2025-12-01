Открытка или письмо: учитель рассказал о новогодних подарках от учеников

сегодня в 17:00

Заслуженный учитель России, преподаватель истории Александр Снегуров заявил, что самым приятным подарком для учеников будет что-то индивидуальное: например, открытка или письмо, сообщает RT .

«Сейчас перешли к практике подарков от класса, но я с этим наполовину согласен, поскольку для педагогов все-таки ценнее подарок от семьи, от ученика», — сказал учитель.

По его словам, самые трогательные презенты — это искренние вещи: письма от руки, самодельные конверты, поделки или рисунки.

Например, дети могут сделать какую-то композицию с использованием еловых веточек или искусственных шариков. Приятно учителю получить книгу, приглашение на концерт или спектакль, набор фотографий.

Вполне допустимы, по мнению учителя, конфеты или торт, который он может потом разделить с детьми.

Ранее педагог Валерия Подсухина рассказала, как заранее начать эффективно готовиться к экзаменам: провести честную диагностику и выявить свои типичные ошибки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.