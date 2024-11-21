Открытие XXII ежегодных Рождественских образовательных чтений состоялось в Волоколамске

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Традиционный форум, объединяющий педагогов, учащихся образовательных учреждений и представителей Волоколамского благочиния прошел в Гимназии № 1. В этом году тема чтений — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Трогательной песней «Солдатские звезды» мероприятие открыли участники образцового коллектива «Вокальная студия „Соло“ Волоколамского Центра культуры и творчества „Родники“.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились ведущий мероприятия заместитель благочинного Волоколамского церковного округа, настоятель Казанского храма, Предтеченского храма и Никольской часовни с. Ярополец Михаил Завитаев, заместитель главы городского округа Марина Марнова и начальник управления системой образования Елена Медведкова.

«Рождественские чтения — уникальное по значимости явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания.

Именно духовный настрой советских людей сыграл решающую роль в том, что страна сумела выстоять, собраться с силами и одержать победу в Великой Отечественной войне. Поэтому так важно хранить память о тех боях и подвигах, передавать её из поколения в поколение», — отметила важность проекта Марина Арестовна.

Для торжественного награждения почётными грамотами на сцену пригласили победителей муниципального этапа конкурса «За нравственный подвиг» и Предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры.

В пленарной части форума с презентациями выступили учитель Привокзальной средней школы Дина Каримова с проектной работой «За други своя», директор музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» Ольга Буракова с докладом о роли музейного сообщества Волоколамского округа в патриотическом воспитании школьников, иерей Сергий Жарков с докладом «Духовное окормление военнослужащих в зоне боевых действий».

Участники открытия Рождественских чтений также приняли участие в благотворительной акции «Мы вместе» и подготовили посылки для воинов СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.