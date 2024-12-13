Открытие школы в Орехово-Зуеве стало примером реализации наказов избирателей ЕР

Народная программа партии «Единая Россия» представляет собой динамичный и живой документ, который постоянно обновляется и совершенствуется в ответ на вызовы времени. Одним из ярких примеров реализации этой программы стало открытие новой школы на 550 мест в подмосковном Орехово-Зуево, состоявшееся 1 сентября 2024 года. Этот проект поддерживается федеральным партийным проектом «Новая школа» и отражает стремление партии к улучшению образовательной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Максима Коркина.

Новая школа, расположенная на улице Красина, стала важным шагом в модернизации образовательной системы города. Учебное заведение оснащено современным оборудованием, что позволяет создавать комфортные условия для обучения учеников. Внутри школы предусмотрены классы, лаборатории и мастерские для проведения уроков труда. Школа также включает в себя библиотечно-информационный центр, просторный актовый зал и два спортивных зала. Для обеспечения здоровья и комфорта учащихся предусмотрены медицинские кабинеты и столовая с полноценным пищеблоком.

Депутат Мособлдумы Максим Коркин отметил значимость нового образовательного учреждения.

«Это не просто современное здание с ремонтом и мультимедийным оборудованием. Это центр креативного образовательного пространства, который станет источником вдохновения для учеников. Наша главная победа — это решение вопроса второй смены в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне города!» — сказал Коркин.

Эти слова подчеркивают, что новая школа не только улучшает качество образования, но и избавляет обучающихся от необходимости учиться во вторую смену, что, безусловно, позитивно скажется на их образовательном процессе.

Новое учебное заведение станет настоящим центром культурной и спортивной жизни для молодежи Орехово-Зуева. В школе планируется открытие театральной студии, а также секций по художественной гимнастике, дзюдо, футболу и воркауту. Дополнительно будут внедрены факультативные занятия, предоставляющие возможность детям развивать свои интересы и таланты в различных областях.

Таким образом, открытие новой школы в Орехово-Зуеве не только способствует улучшению качества образования, но и представляет собой важный вклад в социальное развитие региона. Это учреждение станет не только местом для получения знаний, но и активным участником в культурной и спортивной жизни молодого поколения, отвечая на актуальные запросы и ожидания общества.

Народная программа «Единой России» продолжает двигаться вперед, предлагая решения для улучшения качества жизни, обеспечивая доступность образования и создавая комфортные условия для развития молодежи.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.