В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в деревне Спасское состоялось торжественное открытие обновленного мемориального комплекса «Павшим воинам» после проведения комплексного благоустройства территории. Данный памятник был изначально установлен в год 20-летия Победы, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Меня всегда поражает та душевность, которой пропитан каждый уголок этой деревни. Наша совместная работа — это заслуга каждого из вас. Мы продолжим заботиться об этой территории и уделять ей особое внимание, и вы, жители, также будете беречь это место вашей силы. Здесь находится центр притяжения вашего населенного пункта. Символично, что открытие обновленного комплекса совпадает с приближающимся юбилеем Победы — самым важным праздником как для меня, так и для всех жителей нашей страны. Поздравляю всех с этим наступающим великим днем», -сказал директор МБУ «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

В мероприятии приняли также участие депутаты Совета депутатов Ленинского округа, педагоги, студенты и, конечно же, главные люди деревни — его жители. Все присутствующие возложили цветы к мемориальному комплексу. Также были организованы творческие выступления, посвященные Великой Победе.

«Жители всегда бережно относились к этому памятнику, поддерживая его в порядке. Сегодня для нас особенный день. Выражаем особую благодарность главе Ленинского городского округа Станиславу Каторову и его заместителям, а также всем, кто принимал участие. Благодаря их поддержке это место, которое объединяет всех жителей в памятные дни, стало еще более благоустроенным и красивым», — добавила староста деревни Спасское Алла Третьякова.

Открытие обновленного мемориала стало важным событием для всего Ленинского округа, подчеркивающим необходимость сохранения исторической памяти и заботы о местах, посвященных героям войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.