Открытие нового парка в Павлово-Посадском округе состоится 15 сентября

Общество

Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа

15 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие парка «Меленки», сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского горокруга.

На данный момент времени на объекте:

  • завершаются работы по асфальтированию покрытия тротуаров и велодорожки;
  • установлены туалетные модули и павильон охраны;
  • выполняется монтаж павильона «Сцена» и всесезонной горки;
  • завершается установка спортивных площадок;
  • выполнено устройство детской игровой площадки;
  • идет установка решетчатого покрытия и ограждения променада;
  • проводятся работы по частичному ремонту действующего моста;
  • ведутся работы по озеленению территории.

Готовность объекта составляет 90%.

На воскресенье администрация округа готовит насыщенную и яркую программу для детей и взрослых с играми, мастер-классами, выступлениями спортсменов, показом фильма и концертами. Начало в 11:00.

«Ждем жителей и гостей города 15 сентября, в воскресенье, на открытии нового парка» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.