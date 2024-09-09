Открытие нового парка в Павлово-Посадском округе состоится 15 сентября
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
15 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие парка «Меленки», сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского горокруга.
На данный момент времени на объекте:
- завершаются работы по асфальтированию покрытия тротуаров и велодорожки;
- установлены туалетные модули и павильон охраны;
- выполняется монтаж павильона «Сцена» и всесезонной горки;
- завершается установка спортивных площадок;
- выполнено устройство детской игровой площадки;
- идет установка решетчатого покрытия и ограждения променада;
- проводятся работы по частичному ремонту действующего моста;
- ведутся работы по озеленению территории.
Готовность объекта составляет 90%.
На воскресенье администрация округа готовит насыщенную и яркую программу для детей и взрослых с играми, мастер-классами, выступлениями спортсменов, показом фильма и концертами. Начало в 11:00.
«Ждем жителей и гостей города 15 сентября, в воскресенье, на открытии нового парка» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
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