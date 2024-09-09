Открытие нового парка в Павлово-Посадском округе состоится 15 сентября

сегодня в 18:44

На данный момент времени на объекте:

завершаются работы по асфальтированию покрытия тротуаров и велодорожки;

установлены туалетные модули и павильон охраны;

выполняется монтаж павильона «Сцена» и всесезонной горки;

завершается установка спортивных площадок;

выполнено устройство детской игровой площадки;

идет установка решетчатого покрытия и ограждения променада;

проводятся работы по частичному ремонту действующего моста;

ведутся работы по озеленению территории.

Готовность объекта составляет 90%.

На воскресенье администрация округа готовит насыщенную и яркую программу для детей и взрослых с играми, мастер-классами, выступлениями спортсменов, показом фильма и концертами. Начало в 11:00.

«Ждем жителей и гостей города 15 сентября, в воскресенье, на открытии нового парка» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.