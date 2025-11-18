Открытие катка и праздничные активности запланированы в Раменском с 1 декабря

В Раменском завершили монтаж катка на парковке стадиона «Леон Арена» в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Открытие ледовой площадки запланировано на 1 декабря, однако точная дата зависит от погодных условий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Планируем открытие катка 1 декабря, но все будет зависеть от температурных условий, потому что заливка происходит при стабильном минусе. Как только зальем, планируем открыть», — сообщила Анна Зима, директор МАУ «Дирекция парков Раменского муниципального округа».

По словам Анны Зимы, раменский каток вошел в топ катков по количеству посещений по всей Московской области, заняв 3-е место.

Каток будет работать бесплатно. Записаться на сеансы можно через портал mosreg.ru или получить билет в кассе. Вход осуществляется по QR-коду. Режим работы — ежедневно с 10:00 до 22:00. Одновременно на льду могут находиться не более 200 человек. Прокат коньков предоставляется при предъявлении документа.

Для детей предусмотрены специальные приспособления, обеспечивающие безопасное катание. Рядом с катком организована парковка для автомобилей.

К 1 декабря в парке установят три новогодние ели: в амфитеатре, на площадке «Лира» и у резиденции Деда Мороза. В день открытия зимнего сезона состоится праздничная программа с концертом, мастер-классами и торжественным зажжением елки.

К 1 декабря вся парковая территория будет полностью оформлена в соответствии с концепцией «Зима в Подмосковье».

На зимний сезон запланировано 36 мероприятий различной направленности и два областных события. Актуальная информация публикуется в телеграм-каналах «РАМКАТОК» и «Раменский городской парк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.