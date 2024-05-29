В Подмосковье открытие 87 сезона на Московской детской железной дороге состоится 1 июня в 11:00. Торжественная линейка пройдет на спортивной площадке станции Пионерская в Московской области, сообщается на сайте администрации Раменского горокруга.

В этот день будут организованы три пары пассажирских поездов, с отправлением в 12:30, 13:30 и 14:30 от станции Пионерская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.