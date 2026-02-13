Открыта регистрация участников на открытый кибер-турнир «Неизвестная война»

Соревнования для обучающихся проводят Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при активной поддержке Агентства Стратегических Инициатив, МИД России, Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская Мечта», НТЦ «Вулкан», Координационного центра доменов .RU/.РФ и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Онлайн-турнир пройдет 19 апреля с 8:00 18 апреля до 8:00 по ссылке, отправленной за день до турнира. Результаты объявят 24 апреля.

Участники турнира — школьники и студенты от 14 до 23 лет. Команды от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с новыми способами поиска информации и решения задач, получить базовые навыки в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, узнать о великих подвигах, героях и значимых событиях. Игровая платформа будет доступна 24 часа всем участникам. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв.

Для подготовленной команды решение заданий занимает 4-5 часов. Победители и призеры турнира награждаются дипломами, кубками и памятными призами. Педагогам и кураторам, подготовившим учащихся, вручаются благодарственные письма. Все остальные участники турнира получают электронные сертификаты.

Регистрация доступна по ссылке: https://aciso.timepad.ru/event/3422095/ до 15 апреля.