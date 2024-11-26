Открыта регистрация образовательных организаций на олимпиаду «IT-Планета 2025»

Стартовала регистрация учреждений высшего и среднего профессионального образования на международную олимпиаду в сфере информационных технологий «IT-Планета 2025». Заявки принимаются до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».

Соревнование проводится с целью выявления и поддержки способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы.

Ежегодно в IT-Планете участвуют около 20 тыс. студентов и молодых дипломированных специалистов из более чем 1 000 вузов и колледжей России и стран СНГ. Примерно 400 из них доходят до финала, а 70 становятся победителями.

ИТ-олимпиада позволяет участникам проверить и повысить уровень своих знаний, навыков и готовности к трудоустройству, познакомиться с экспертами отрасли, получить награды, а также получить приглашение на производственную практику, стажировку или трудоустройство.

В конкурсной программе XVI сезона будут треки по программированию, базам данных, робототехнике, администрированию операционных систем, сетевым технологиям, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям. Все конкурсные задания олимпиады имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения.

К числу партнеров мероприятия относятся ведущие компании-разработчики и организации: группа «Астра», Postgres Professional, Morizo, фирма «1С», РЕД СОФТ, ИнфоВотч, «Аквариус», РОББО, САФУ им. М. В. Ломоносова, а также институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук. До 31 декабря 2024 года в конкурсной программе появятся несколько дополнительных направлений, что позволит большему количеству студентов и молодых специалистов проявить себя.

«IT-Планета» проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Также олимпиада внесена в план мероприятий на 2025–2026 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на 2021–2030 годы, который утвержден Советом министров иностранных дел СНГ 7 октября 2024 года.

Зарегистрировать свое учебное заведение и приступить к подготовке команд могут представители учреждений ВО и СПО России и других стран мира на официальном сайте в период с 14 ноября по 31 декабря 2024 года включительно. Регистрация позволит обеспечить централизованное участие студентов и аспирантов в соревнованиях. Все зарегистрированные учреждения высшего и среднего профессионального образования примут участие в рейтинге лучших образовательных организаций стран-участниц ИТ-Олимпиады.

Регистрация самих участников, которыми могут выступать как студенты, так и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 27 лет, начнется 10 января 2024 года. Участие в соревнованиях бесплатное.

Организатором олимпиады является АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Соорганизаторами выступают ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и ассоциация разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ».

«Зачастую за победой участника стоят силы и время его наставника, которые в своё время были направлены на то, чтобы раскрыть и развить проявившийся талант. Поэтому мы уделяем особое внимание обеспечению участия образовательных организаций в олимпиаде и стремимся обеспечить погружение педагогов в олимпиадные вызовы и успехи своих студентов», — отметил Сергей Шалашный, председатель правления АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета».

Олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim, которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.