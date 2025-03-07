Открыта регистрация на Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли»

В мероприятии приняли участие первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, председатель организационного комитета Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, зампредседателя правительства Ярославской области — министр строительства Ярославской области Александр Баланцев, зампредседателя правительства Забайкальского края — министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров, зампредседателя правительства Республики Бурятия Евгений Луковников, руководитель центра развития карьеры и бренда работодателя АО «ДОМ РФ» Олимпиада Окунева, представители оргкомитета конкурса и партнеры.

Первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин отметил, что конкурс «Лидеры строительной отрасли» способствует выявлению талантливых управленцев и генерации новых идей. Он подчеркнул, что строительная отрасль является локомотивом российской экономики, демонстрируя высокие показатели ввода жилья и реализации инфраструктурных проектов, и что привлечение молодёжи в отрасль является приоритетной задачей.

«Поддержка инициатив молодых специалистов и создание для них необходимых условий — ключевой фокус работы министерства», — отметил Ломакин.

Председатель оргкомитета Александр Моор рассказал о значительных достижениях прошлых лет, отметив множество ярких примеров профессионализма и лидерских качеств участников. Он с гордостью заявил о росте и успехах многих победителей и финалистов, занимающих сегодня ведущие позиции в строительной отрасли.

В этом году конкурс впервые включает отбор кандидатов на вакантные должности в сфере государственного управления строительством в 4 пилотных регионах.