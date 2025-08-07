Открыта регистрация на крупные международные выставки AGRAVIA и iAGRI 2026 года

В Подмосковье стартовала регистрация посетителей на крупнейшие международные выставки агропромышленного комплекса — AGRAVIA и iAGRI, которые пройдут с 21 по 23 января 2026 года в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Эти мероприятия традиционно собирают ведущие компании и специалистов отрасли со всей России и зарубежья, предоставляя уникальные возможности для обмена опытом, поиска новых решений и налаживания деловых связей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Выставка AGRAVIA продолжает развивать свои традиционные направления в животноводстве, свиноводстве, птицеводстве, аквакультуре, ветеринарии, зернохранении, кормопроизводстве, картофелеводстве, плодоводстве и овощеводстве открытого грунта. В выставке особое внимание уделят новым сегментам: растениеводству, сельхозтехнике, запчастям, ГСМ и защищенному грунту, что позволит участникам познакомиться со всеми актуальными технологиями для агропрома на одной площадке.

Параллельно, выставка iAGRI сфокусирована на инновациях и передовых технологиях в АПК: автоматизация производства, роботизированные системы, искусственный интеллект, цифровые платформы, биоинженерия, агрохимия, Big Data и точное земледелие. Эти современные решения значительно повышают эффективность и устойчивость в таких сферах, как растениеводство, животноводство, кормопроизводство, селекция, ветеринария, переработка сельхозпродукции, машиностроение и логистика.

Общая экспозиция объединит более 1 000 производителей и поставщиков решений, а ожидаемое число посетителей превысит 30 000 профессионалов агропрома из разных регионов России и зарубежья. Так, планируется расширение экспозиции AGRAVIA за счет новых разделов, связанных с растениеводством и переработкой. В рамках выставок пройдет более 150 мероприятий деловой программы с участием около 700 спикеров — это ответы на самые актуальные вопросы развития агробизнеса и новые тенденции в отрасли.

Вход на обе выставки и мероприятия деловой программы свободный по предварительной регистрации. Достаточно зарегистрироваться на одну из выставок, которая наиболее соответствует интересам и сфере деятельности, поскольку вся деловая программа и экспозиции по сути объединены под одним билетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.