Открыта продажа билетов на первый фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске

Стартовала продажа билетов на первый фестиваль «Учитель и ученики», который пройдет в Ногинске Богородского округа с 14 по 19 июня. Приобрести билеты можно на сайте мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен жизни и творчеству театрального режиссера, народного артиста РФ, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Петра Фоменко» Петра Наумовича Фоменко, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссеров.

С Ногинском мастера связывает начало творческой деятельности: в Ногинском театре состоялась премьера дипломного спектакля Петра Фоменко по пьесе Веры Пановой «Проводы белых ночей».

Проект призван подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи и сохранения театральных традиций, он также объединит разнообразные программы как для зрителей, так и для профессионалов театрального искусства — мастер-классы, спектакли, встречи с режиссерами, читки пьес, выставки и кинопоказы под открытым небом.

14 мая в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой о подготовке к фестивалю и его значении для культурной жизни Подмосковья рассказала начальник управления профессионального искусства и художественного образования министерства культуры и туризма Московской области Наталья Рыбина.

«Мы ожидаем, что фестиваль будет популяризировать театральную деятельность в регионе, будет способствовать развитию единого театрально-культурного пространства. Одной из главных особенностей этого фестиваля является большая образовательная программа для молодых актеров муниципальных театров, режиссеров, драматургов, а также представителей школьных театров. Мы ждем зрителей Подмосковья и Москвы на нашем фестивале», — отметила Наталья Рыбина.

О том, как родилась идея создания фестиваля «Учитель и ученики» рассказал художественный руководитель театрального фестиваля «Учитель и ученики», художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор режиссуры, старший преподаватель кафедры режиссуры ГИТИС, член СТД РФ, режиссер-постановщик Михаил Чумаченко.

«На встрече с министром культуры Подмосковья Василием Сергеевичем Кузнецовым я сказал, что было бы здорово провести фестиваль «Учитель и ученики», с одной стороны поддерживать традиции, с другой — понимать, как развиваются театры. Поскольку дипломный спектакль ставил Фоменко, то с него имело смысл начать. Дальше в работу включилось большое количество театрального народа, включились всерьез, по-настоящему, очень открыто и свободно. Начиналось все с театрального фестиваля, когда планировалось 5-6 спектаклей, потом возникла учебная программа, потом — профессиональная программа, городская программа, а сегодня закончилось формирование выставочной программы. В этих пяти направлениях и будет идти фестиваль», — рассказал Чумаченко.

В рамках работы фестиваля запланированы пять программ: основная (показы спектаклей, читки); образовательная (встречи, лекции и мастер-классы для молодых и начинающих артистов); выставочная; кинопрограмма (показ тематических фильмов под открытым небом); концертная (творческие вечера, концерты).

В мероприятиях примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов и другие.

Основные события фестиваля пройдут на площадке Московского областного театра драмы и комедии, а также на открытых городских площадках Ногинска — центральной городской фонтанной площади, в Центральном парке культуры и отдыха и других.

Фестиваль проводится Московским областным театром драмы и комедии при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.