Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!»

Все желающие могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Принять в нем участие могут студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов от 16 лет, сообщает пресс-служба организаторов.

Всероссийский конкурс стартовал 24 февраля и проводится по поручению президента РФ Владимира Путина Роспатриотцентром «Росмолодежи» совместно с «Движением Первых» и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте бытьнаставником.рф до 20 апреля.

Конкурс «Быть, а не казаться!» направлен на распространение и поддержку наиболее эффективных методов патриотического воспитания, формирование кадрового резерва в этой сфере и выявление новых лидеров общественного мнения, включая участников СВО.

В текущем году участники могут выбрать одну из пяти номинаций: «Наставник-новичок», «Опытный наставник», «Лидер-наставник», «Свой наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к Году защитника Отечества.

Вне конкурса будет номинация «Заслуженный наставник», предназначенная для инструкторов, педагогов и методистов, имеющих опыт работы в сфере патриотического воспитания детей и молодежи не менее 20 лет или достигших выдающихся результатов в наставнической деятельности.

После регистрации конкурсанты выполнят задания по созданию видеовизитки и тестированию на профильные знания. В полуфинал выйдут 2 тыс. лучших наставников, летом участники встретятся для собеседований и выполнения заданий. По итогам испытаний в финал выйдут 400 участников. Их ожидают деловая и военно-спортивная игра, командные испытания, образовательный блок, открытый урок и защита авторских проектов.

Итогом станет работа по сопровождению тех проектов и инициатив, которые будут разработаны наставниками в ходе конкурса. Роспатриотцентр «Росмолодежи» сформирует банк проектов и пригласит экспертов, которые окажут поддержку будущим победителям в реализации их идей вне рамок конкурса.