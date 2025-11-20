сегодня в 14:31

Открыт прием заявок на национальную премию «Агроинвестор года - 2025»

Стартовал прием заявок на участие в ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2025», которая является одним из наиболее престижных событий в отечественном аграрном секторе. Премия призвана выявить и отметить наиболее успешных и инновационных участников агропромышленного комплекса страны, а также стимулировать развитие современных практик в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

К участию в конкурсе приглашаются все сельхозпроизводители, независимо от масштабов их бизнеса — от небольших фермерских хозяйств до крупных агропредприятий. Также в рамках премии могут принять участие профильные поставщики ресурсов и услуг для АПК, в том числе компании, внедряющие передовые технологии, инновационные решения и социально ответственные инициативы.

Заявки и анкеты принимаются на официальном сайте конкурса до 26 декабря 2025 года. Экспертный совет премии проведет тщательный поэтапный отбор и оценку заявленных проектов, достижений и практик по 8 номинациям:

«Топ-менеджер года»;

«Фермерское хозяйство года»;

«Сельскохозяйственный потребительский кооператив года»;

«Запуск года»;

«Инновация года»;

«Экспортер года»;

«Социально-ответственная инициатива»;

«Продукция года».

В дополнение победитель в номинации «Человек года» будет определен посредством интернет-голосования на сайте премии, которое завершится 25 января 2026 года.

Шорт-лист финалистов премии планируется обнародовать 9 февраля, а торжественное награждение — в марте 2026 года.

Цель премии «Агроинвестор года» — поддержать развитие предпринимательства в агропромышленном секторе, выявить и продвинуть наиболее эффективные бизнес-модели, а также привлечь внимание к ярким проектам, руководителям и компаниям, реализующим инновационные идеи в сфере сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.