Открыт прием заявок на конкурс проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT»

Начался прием заявок на участие в XIII Всероссийском конкурсе проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

ИТ-проекты, направленные на решение социально значимых задач, совершенствование процессов управления, повышение качества жизни граждан и улучшение условий ведения бизнеса, могут представить на конкурс исполнительные органы власти регионов и муниципалитетов страны.

Номинации конкурса: «Искусственный интеллект в государственном управлении», «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Культура и туризм», «Экономика данных», «Организация деятельности органов власти», «Управление транспортом и дорожным хозяйством», «Природопользование и экология», «ЖКХ и управление территорией», «Комфортная и безопасная городская среда», «Поддержка предпринимателей», «Спорт», «Сельское хозяйство».

Прием заявок производится до 28 августа на сайте конкурса: https://konkurs.d-russia.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

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