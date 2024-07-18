Открыт набор на новую специальность в физтех-колледже Долгопрудного

Физтех-колледж городского округа Долгопрудный в этом году объявил о наборе студентов на новую специальность — «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем — это современная и востребованная специальность. Высококвалифицированные специалисты в этой области играют ключевую роль в защите данных и безопасности автоматизированных систем.

Профессиональные компетенции, которые будут развивать студенты: техническая и криптографическая защита информации, программирование микроконтроллеров и настройка СКУД, эксплуатация информационных систем в защищенном исполнении, инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации.

«Если вы стремитесь к получению популярной профессии и готовы окунуться в насыщенную и захватывающую студенческую жизнь, мы приглашаем вас обратиться в приемную комиссию физтех-колледжа», — сказал представитель учебного заведения.

Более подробную информацию об условиях поступления и обучения можно найти на сайте.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.