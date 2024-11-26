Открыть движение по путепроводу в Быково планируют до конца текущего года

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев вместе с главным инженером Мостооряда-125 Сергеем Гридчиным прошли по путепроводу возле станции Быково, который соединяет Ново-Рязанское и Егорьевское шоссе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы на важнейшем для Раменского городского округа транспортном объекте вышли на финишную прямую. Проведены динамические и статические испытания пролетного строения путепровода, дорожные строители приступают к укладке асфальта на двух кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной.

«Новая развязка решит проблему заторов — водители смогут переезжать через железную дорогу буквально за несколько минут. Открыть движение по путепроводу, планируем до конца текущего года», — написал Эдуард Малышев в социальных сетях.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.