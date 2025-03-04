Открылся прием заявок на участие в проекте «Твой старт в туризме»

В Москве начался прием заявок на интенсив «Твой старт в туризме»

В Москве начался прием заявок на интенсив «Твой старт в туризме», он продлится до 10 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Программа рассчитана на молодых специалистов, студентов вузов и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет. При этом регион проживания, уровень образования и текущее место работы не имеют значения.

Первый поток интенсива пройдет с 15 апреля по 31 мая. Пройдет бесплатные лекции и практикумы в туркомпаниях.

Подать заявку на участие в первом потоке можно до 10 апреля. Для этого необходимо зайти на страницу проекта и зарегистрироваться.