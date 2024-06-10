Открылась регистрация на новый сезон экскурсий «Открой#Моспром»

Новый сезон экскурсий по московским предприятиям «Открой#Моспром» пройдет с 17 по 28 июня. Для посетителей будет доступно более 20 городских заводов. На портале проекта уже открыта регистрация на участие, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Проект „Открой#Моспром“ существует уже более пяти лет. Только с начала этого года количество предприятий-участников увеличилось на 15%. В новом сезоне пройдет более 130 экскурсий и около 70 мастер-классов. Свои двери для посетителей откроет свыше 20 заводов», — отметил Овчинский.

В новом сезоне будет участвовать предприятие по переработке электроники и лома ООО «Промышленная компания „Вторалюминпродукт“». Экскурсантам продемонстрируют утилизацию электроники, пластика, металла и отходов.

Впервые в проекте поучаствует научно-производственное предприятие «Доза». На нем разрабатываются и производятся спектрометры, радиометры и дозиметры. Большую часть продукции выпускают серийно. Приборы внесены в государственный реестр средств измерений.

В прошлом сезоне экскурсантам показали, как создаются лифты на предприятии «Мослифт» и силовые модули управления мощными электродвигателями на заводе «Ангстрем». Также участники проекта собственноручно изготовили конфеты в музее «Роза Эйнема».

Проект «Открой#Моспром» стартовал в 2019 году. Сейчас в нем доступно свыше 10 форматов мероприятий — интеллектуальные игры, лекции, фотовыставки, видеотуры, викторины, мастер-классы, экскурсии на предприятия и многое другое. «Открой#Моспром» в рамках программы агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» и «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен» отметили наградами «Лучшие социальные проекты России» и «Регион-наставник по промышленному туризму».