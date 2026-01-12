Откладывать в месяц по 1000 рублей: как накопить больше 2 млн на пенсию

Эксперт Беляков: откладывая в месяц по 1000, можно накопить 2 млн руб на пенсию

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, сколько нужно откладывать денег каждый месяц, чтобы получить ощутимую прибавку к пенсии. По его словам, процесс сбережений нужно начать как можно раньше, сообщает «Прайм» .

Специалист подчеркнул: чем дольше процесс сбережений, тем меньшая сумма в месяц будет необходима. Молодежь, которая только начала трудовую деятельность, может сформировать внушительный капитал с минимальными вложениями.

«Одна тысяча рублей, ежемесячно откладываемая на счет в ПДС, через 25 лет превратится в 2,1 миллиона рублей. То есть, участник, вступивший в ПДС в 18 лет, уже в 43 года станет обладателем приличной суммы», — объяснил Беляков.

Эту сумму гражданин может получить в качестве единовременной выплаты или оформить себе негосударственную пенсию и получать по 18 тыс. рублей каждый месяц в течение 10 лет или по 6 тыс. рублей до конца жизни.

За 30 лет та же откладываемая тысяча превращается в 3,5 млн рублей, а 3 тыс. рублей в течение 15 лет — в 2,2 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.