Отказаться от разрушительных правил: как мужчинам выйти из ловушки стереотипов

Психолог Андрей Бережной рассказал, что мужчины часто становятся заложниками установки «я сам» и социальных ожиданий, которые мешают им строить гармоничную и успешную жизнь, сообщает 360.ru .

Мужская модель поведения традиционно строилась вокруг идеи самостоятельности и необходимости преодолевать трудности без посторонней помощи. По словам психолога, общество веками внушало мужчинам, что проявление эмоций и просьба о поддержке считаются слабостью.

Эксперт отметил, что такие установки, как «терпи», «не показывай эмоций» и «будь всегда сильным», формируют у мужчин внутренние конфликты и приводят к психологическому истощению. Ожидания постоянной активности, успеха и доминантности заставляют их подавлять свои чувства и игнорировать собственные потребности.

Как подчеркнул Бережной, выход из этой ловушки начинается с осознания и пересмотра навязанных убеждений. Первый шаг — определить, какие из них действительно важны, а какие вызывают внутренний протест. Второй — отказаться от разрушительных правил и выстроить новые, основанные на балансе между самостоятельностью и умением принимать помощь.

Психолог считает, что современная мужественность заключается не только в независимости, но и в готовности признавать свои ограничения, обращаться за поддержкой и заботиться о собственном эмоциональном благополучии. Такой подход помогает мужчинам строить более гармоничную и успешную жизнь, сохраняя внутреннюю силу и открытость к переменам.

