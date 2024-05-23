Отказ от курения помог России сохранить более 2 млн деревьев — эксперт
Эксперт «Рослесинфорга» Станислав Федоров рассказал, что производство табачной продукции ежегодно приводит к вырубке около 0,02% от общего количества деревьев на планете. Чтобы нейтрализовать углеродный след, оставляемый одним курильщиком за 55 лет, необходимо единовременно высадить 10,5 тыс. осин или 45,5 тыс. берез, пишет RuNews24.
По данным организации, за последние два года россияне, бросившие курить, спасли от 1,5 до 4,1 млн деревьев или от 3,3 до 10,2 тысячи гектара спелого леса. Это сопоставимо с площадью Исландии.
Отказ от вредной привычки также позволил сократить выбросы на 389 тыс. тонн CO2 в год — эквивалентно «эффекту» от изготовления 14,5 миллиарда кофейных капсул или сгорания авиатоплива за 52 тыс. часов полетов.
В «Рослесинфорге» отметили, что в России наблюдается обнадеживающая динамика в сфере сбережения природных ресурсов. Сокращение объемов производства позволило сохранить более 2,3 миллиона деревьев или 5,8 тыс. гектара спелого леса.