Эксперт Федоров: производство табака приводит к вырубке 0,02% от всех деревьев

Эксперт «Рослесинфорга» Станислав Федоров рассказал, что производство табачной продукции ежегодно приводит к вырубке около 0,02% от общего количества деревьев на планете. Чтобы нейтрализовать углеродный след, оставляемый одним курильщиком за 55 лет, необходимо единовременно высадить 10,5 тыс. осин или 45,5 тыс. берез, пишет RuNews24 .

По данным организации, за последние два года россияне, бросившие курить, спасли от 1,5 до 4,1 млн деревьев или от 3,3 до 10,2 тысячи гектара спелого леса. Это сопоставимо с площадью Исландии.

Отказ от вредной привычки также позволил сократить выбросы на 389 тыс. тонн CO2 в год — эквивалентно «эффекту» от изготовления 14,5 миллиарда кофейных капсул или сгорания авиатоплива за 52 тыс. часов полетов.

В «Рослесинфорге» отметили, что в России наблюдается обнадеживающая динамика в сфере сбережения природных ресурсов. Сокращение объемов производства позволило сохранить более 2,3 миллиона деревьев или 5,8 тыс. гектара спелого леса.