Отгулы и праздники: как продлить себе отпуск зимой

Эксперты «Авито.Работы» выяснили, что у россиян есть возможность продлить новогодние праздники, например, взять отпуск с 17 по 30 декабря или, наоборот, с 12 по 25 января, сообщает RT .

Хороший вариант — отгулы, которые можно получить за работу в выходные, праздники или сверхурочные часы.

«Один отгул равен одному дню отдыха — его можно взять вместо денежной компенсации. Например, если сотрудник накопил восемь сверхурочных часов, он вправе оформить дополнительный выходной», — сказали специалисты.

По их словам, дополнительные дни отдыха могут получить и доноры: если человек сдавал кровь в текущем году и не использовал положенный ему дополнительный день отдыха, он имеет право его оформить. Это позволяет увеличить продолжительность отдыха, сохранив при этом прежний уровень дохода.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в России предусмотрены 22 рабочих дня и 9 выходных: 30 декабря — рабочий день, а 31-е — уже выходной и праздничный.

